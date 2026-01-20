شلل الأطفال: وزارة الصحة تؤكد نجاح مرحلتي حملة التلقيح  والثالثة بداية من 25 جانفي

أكدت وزارة الصحة، عن نجاح المرحلتين الأولى والثانية من الحملة الوطنية للتلقيح. التي استفاد منها قرابة 4 ملايين طفل عبر الوطن.

وخلال يوم إعلامي بعنوان “تعزيز الثقة في التلقيح من خلال تقييم الأداء والنتائج”، تم تنظيمه تحسبا لإطلاق المرحلة الثالثة من الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال, أوضح المدير العام للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة, جمال فورار، أن المرحلتين الأولى والثانية من هذه الحملة كانتا ناجحتين. حيث “سجل خلالهما إقبال كبير من طرف الأولياء على هذه العملية التي ستسمح بتعزيز المناعة الجماعية”.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن المرحلة الثالثة المقررة ابتداءً من 25 يناير/جانفي الجاري وإلى غاية الـ31 منه. ستشمل نفس الفئة، أي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين وخمس سنوات، وذلك على مستوى 274 مؤسسة عمومية للصحة الجوارية.

ومن جانبه، لفت رئيس اللجنة الوطنية لاستئصال شلل الأطفال، البروفيسور أحمد ناصر مصمودي، إلى أنه تم خلال المرحلتين الأولى والثانية تلقيح الأطفال المعنيين عن طريق الفم. بينما سيتم التلقيح خلال المرحلة الثالثة عن طريق الحقن، ما سيسمح بـ “تدعيم المناعة ضد الشلل وجعلها متكاملة”.

أما المختصة في علم الأوبئة والطب الوقائي بالمركز الاستشفائي الجامعي بحسين داي، نسيمة ساعي, فقد أشادت بالدور الهام. الذي لعبته وسائل الاعلام والأئمة والمرشدات الدينيات. إلى جانب مختلف الفاعلين في المجتمع المدني وكذا روض الأطفال، في إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح ضد هذا المرض.

