شلل تام في حركة المرور بسبب غلق الطريق الوطني رقم 1

تعرف طرقات الجزائر العاصمة، شللا تاما في حركة المرور، اليوم الخميس، بسبب غلق الطريق الوطني رقم 1 باتجاه بئر مراد رايس – البليدة مؤقتا بسبب الأشغال.

وتتم هذه الاشغال على مستوى المكان المسمى “LES CHARBONNIERS” ببلدية بئر خادم، على اثر إنهيار قناة صرف المياه.

وسيتم الغلق خلال فترتي الليل والنهار وإلى غاية الإنتهاء من الأشغال.

هذا وسيتم تحويل المركبات القادمة من غرب العاصمة نحو البليدة عبر الطريق الاجتنابي الثاني والطريق الولائي 116 تيقصراين.

كما سيتم تحويل المركبات القادمة من شرق العاصمة اتجاه البليدة عبر الطريق الشعاعي براقي.

وكذا تحويل المركبات القادمة من شرق العاصمة اتجاه البليدة عبر الطريق الشعاعي واد أوشايح.

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