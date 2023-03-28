شلل تام في حركة النقل بألمانيا

تسببت إضرابات 26 مارس و 27 مارس التي دعت إليها نقابة فيردي العمالية. وكذلك نقابة السكك الحديدية والنقل EVG في حدوث اضطرابات لملايين الأشخاص بألمانيا.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية ، توقفت الطائرات والقطارات والحافلات في هذا البلد يوم الاثنين. بعد إضراب على مستوى البلاد استمر 24 ساعة للقطاع العام بدأ في منتصف الليل.

بالإضافة إلى تعليق جميع الرحلات الجوية في اثنين من أكبر المطارات في ألمانيا ؛ ميونيخ وفرانكفورت. تم أيضًا تعليق خدمات السكك الحديدية لمسافات طويلة من قبل شركة السكك الحديدية Deutsche Bahn.

يطالب الموظفون بأجور أعلى ، في أعقاب التأثير السلبي للتضخم الذي بلغ 9.3 في المائة الشهر الماضي.

وتتفاوض نقابة العمال الألمانية فيردي نيابة عن ما يقرب من 2.5 مليون موظف في القطاع العام في البلاد. مع الأخذ في الاعتبار أيضًا وسائل النقل العام وكذلك في المطارات.

في الوقت نفسه ، أشار تقرير لفرانس 24 إلى أن اتحاد السكك الحديدية والنقل EVG يتفاوض نيابة عن حوالي 230.000. موظف في شركة السكك الحديدية Deutsche Bahn وكذلك شركات الحافلات.

وقال المتحدث باسم دويتشه بان إن ملايين المسافرين الذين يعتمدون على وسائل النقل العام. يعانون من هذا الإضراب المفرط والمبالغ فيه.

بينما تطالب شركة Verdi بزيادة الأجور بنسبة 10.5 في المائة، مما يعني أن الأجر سيرتفع. بما لا يقل عن 500 يورو شهريًا ، تطالب EVG بزيادة قدرها 12 في المائة أو 650 يورو على الأقل شهريًا.

وأشار كريستيان لوروش عضو لجنة التفاوض في EVG ، وفقًا لتقرير دويتشه فيله. “إن الاستعداد للإضراب مرتفع للغاية ، والغضب السائد بين العمال بسبب تعثر أرباب العمل كبير”.

وقال إن الإضراب حدث بعد ، في إطار مفاوضة جماعية. وعلى الرغم من الوضع المالي الحالي لكثير من العمال ، “لم يعرض علينا أي شيء يستحق مفاوضات جادة.