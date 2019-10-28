شلل في المؤسسات القضائية بالعاصمة بسبب إضراب القضاة لليوم الثاني على التوالي

يتواصل شلل المؤسسات القضائية بالجزائر لليوم الثاني على التوالي بعد إعلان القضاة الدخول في إضراب وطني منذ يوم أمس.

رصدت “النهار اونلاين”،اليوم الاثنين، عبر مختلف المؤسسات القضائية بالعاصمة تواصل إضراب القضاة ليومه الثاني على التوالي.

حيث شهد مجلس قضاء العاصمة منذ الساعات الأولى تجمع عدد من القضاة في فناء المجلس مقاطعين الجلسات المبرمجة لنهار اليوم.

وكشفت مصادر لـ”النهار اونلاين”عن رفض القضاة أي حركة داخل الجلسات اليوم،رغم قدوم عدد من القضاة المبرمجين لحضور جلسات المحاكمة المبرمجة.

هذا وأضافت ذات المصادر أن شاحنة للموقوفين قد وصلت حيث كان من المقرر محاكمتهم اليوم بمجلس قضاء العاصمة.

وتم مباشرة الإجراءات بطريقة جد عادية غير أن القضاة قبقوا متمسكين بقرارهم بمقاطعة العمل القضائي بالمجلس.

وتم تأجيل مختلف القضايا والملفات اليوم،أين من المنتظر أن يعلن النائب العام ذلك اليوم في جلسات المحاكمة.

وأكد عدد من القضاة لـ “النهار اونلاين” تمسكهم بالإضراب وشرعية مطالبهم المتمثلة أساسا في الاستجابة للظروف الاجتماعية والمهنية وضرورة مراجعة النصوص القانونية.