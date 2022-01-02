شلل واضطراب في حركة المرور بسبب الضباب والجليد

شهدت بعض ولايات الوطن صبيحة اليوم الأحد، ضبابا كثيفا على الولايات الساحلية للوطن والجليد. مما أدى إلى حدوث إضطراب في حركة المرور بسبب الضباب ببعض المحاور والطرقات.

وقال الرائد سمير بوشحيط، المكلف بالإعلام على مستوى مركز التنسيق المروري للدرك الوطني، أن حالة الطرقات صبيحة اليوم عرفت شللا واضطرابا بسبب تشكل الجليد والضباب الكثيف. على غرار ولاية الطارف حيث عرف الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين ولايتي الطارف وعنابة تشكل ضباب كثيف مما أدى إلى محدودية الرؤية.

بالإضافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم 82 الرابط بين ولايتي الطارف وسوق اهراس، أين كانت حركة المرور حذرة.

أما بولاية قسنطينة فشهدت مرتفعات جبل الوحش ضباب كثيف وحركة مرور منعدمة بالطريق السيار والمنعرجات. كما عرفت ولاية برج بوعريريج على مستوى الطريق السيار الرابط بين محطة الخدمات عين زادة ومنطقة الياشير ضباب كثيف. وكذا منطقة البيبان على مستوى الطريق السيار التابع لولاية برج بوعريج أين كانت الرؤية محدودة.

كما عرف الطريق السيار شمال جنوب الرابط بين ولايتي “البليدة والمدية” على مستوى منطقة شيكاو تشكل الضباب. مما أدى الى اضطراب في حركة المرور.

من جهتها دعت قيادت الدرك الوطني المواطنين وسائقي السيارات والوزن الثقيل إلى ضرورة الحيطة والحذر أثناء السياقة بسبب الجليد لتفادي حوادث المرور. كما دعت إلى تخفيض السرعة حسب خصوصية الطريق واستعمال اضواء الضباب. بالإضافة كذلك إلى مضاعفة مسافة الأمان بين السائقين.

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