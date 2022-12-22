شلمبرجير تصبح إس إل بي

تتواجد شركة شلمبرجير في الجزائر منذ الاستقلال، وهي أكبر شركة خدمات نفطية في العالم. ترتكز على ما يقرب قرن من الابتكار التكنولوجي والخبرة الصناعية، تعلن عن اسمها الجديد – إس إل بي.

يرافق تغيير الاسم إدخال هوية جديدة للعلامة مؤكدة للتوجه الحالي و المستقبلي للشركة. و مسترشدة برؤية مستقبلية للطاقة خالية من الكربون. وتأكد تحولها إلى شركة تكنولوجيا عالمية تركز على ابتكار طاقوي من أجل كوكب أكثر توازنا.

و لهذا، فإن شعار SLB- إس إل بي الجديد مستوحى من منحنى ميزانية الكربون العالمي. والذي يسلط الضوء على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون اللازمة بحلول عام 2050. للحد من الزيادة في درجة الحرارة لكوكب الأرض إلى 1.5 درجة مئوية سنويًا فقط، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

بعبارة أخرى، يجب علينا تعويض الانبعاثات بإجراءات ذات بصمة كربون سلبية. بعد عام 2050 لحماية أنفسنا و الكوكب.

كما صرّح رضا كلكولي، المدير العام لشركة SLB- إس إل بي بشمال إفريقيا. “لقد وضعنا هذا التحدي العالمي للطاقة في صميم ما نقوم به و أساس هويتنا كشركة”. قبل أن يضيف “مثل بقية العالم. تواجه الجزائر تحديًا كبيرًا في توفير طاقة فعالة ومتاحة بأسعار معقولة لتلبية الطلب المحلي والدولي المتزايد. مع تعجيل إزالة الكربون من أجل مستقبل مستدام وسيتطلب ذلك. التسريع في الابتكار التكنولوجي وإزالة الكربون من صناعة النفط والغاز. فضلاً عن تنويع الحلول للطاقة الجديدة منخفضة الكربون لتلبية المتطلبات المستقبلية “.

بناءً على عقود من التقدم التكنولوجي، ستواصل SLB- إس إل بي الابتكار في تطوير تقنيات وحلول جديدة. من شأنها أن تسمح للشركات النفطية زيادة الاحتياطيات والإنتاج بتكلفة تنافسية و بصمة كربونية أقل.

وبالتالي، فإنه سيجعل استكشاف وتطوير حقول النفط والغاز، في جميع أنحاء الجزائر، أكثر تنافسية. وأكثر فعالية، مع انبعاثات اقل للكربون وتأثير أقل على البيئة.

وأضاف كلكولي، “في الجزائر، أعتقد أن شركة SLB- إس إل بي. في وضع ريادي للمساهمة في حل هذا التحدي وتحقيق التوازن الضروري.