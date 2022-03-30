شلمبر جير تُطلق تحدّييْن للمهندسات والتسجيل عبر هذا الرابط

ستحتفل شلمبر جير باليوم العالمي للنساء المهندسات يوم 23 جوان، من خلال تحسيس المجتمع بالدور الهام الذي تلعبه هؤلاء النساء في تطوير الشركات التي تعملن فيها والمجتمعات التي تعشن فيها.

وفي هذا الصدد، تطلق شلمبر جير تحدّييْن للنساء في منطقة شمال إفريقيا، بما فيها الجزائر و ليبيا وتونس.

التحدّي الأوّل “Her Sustainable Way ” يهدف إلى تمويل كلّي أو جزئي للمشاريع النسويّة المبتكرة في ميدان الإنتقال الطاقوي.

التحدي الثاني ” Engineering by Her” هو دعوة لتقديم مشاريع من الرجال أو النساء على حدّ سواء. قصد تثمين مهنة الهندسة عند النساء، إلهام المواهب المستقبلية. وتسهيل إدماج النساء في مجال الهندسة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين على المدى المتوسط و الطويل.

تتم التسجيلات عبر الرابط التالي:

https://women-in-engineering.com/ar/

وستكون متاحة انطلاقا من 29 مارس 2022 إلى غاية 15 ماي 2022.

كما يتم اختيار الفائزين في التحدّييْن من طرف لجنة تحكيم مشكّلة من مختصّين في المجال.

وسيتم الإعلان عن النتائج خلال حفل سيقام لهذا الغرض يوم 23 جوان 2022، مع تقديم 3 جوائز لكل فائز في التحدّيين.

وتتمثل الجوائز في جائزة “الإمتياز”، و”جائزة لجنة التحكيم” و”جائزة شلمبر جير”. حيث يخصّص هذا الأخير إلى موظّفي شلمبر جيرالذين هم مدعوّون أيضا للمشاركة.

للتذكير، تم الإحتفال لأول مرة باليوم العالمي للنساء في الهندسة في 2014. وقد أطلق هذا اليوم من طرف مجتمع النساء المهندسات، الذي أنشيء في لندن في جوان 1919 من طرف مجموعة من النساء المهندسات.

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