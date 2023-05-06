شلول :”مشروعنا مع شبيبة القبائل رياضي وتجاري”

كشف رئيس مجلس إدارة شبيبة القبائل الجديد عاشور شلول عن الأهداف الحقيقية التي يصبو لتحقيقها.

وقال عاشور شلول في حديثه لقناة شبيبة القبائل على “اليوتوب” اليوم “سنتحمل مسؤولية قرارنا، الاجتماع جرى وسط أجواء هادئة جدا دون ضجيج. لا أستطيع القول لا بعدما تم تعييني على راس شبيبة القبائل”.

كما أضاف عاشور شلول “نملك مشروع رياضي وتجاري في الوقت نفسه ذات أرباح. بعد 3 سنوات ستظهر نتائج عملنا على رأس الفريق، هدفنا ذلك انقاذ الفريق من السقوط”.

وختم الرئيس الجديد “الجمهور هو كل شيء في الفريق، سنعمل على لم الشمل، لأن الجمهور صبروا كثيرا أيام في مرحلة المعاناة”.

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