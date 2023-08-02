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الرياضة

شلول: “موبيليس وفرت كل الإمكانيات اللازمة للشبيبة”

بقلم كريم تيغرمت
شلول: “موبيليس وفرت كل الإمكانيات اللازمة للشبيبة”
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أكد رئيس مجلس إدارة شبيبة القبائل، عاشور شلول، توفير الشركة المالكة للفريق”موبيليس”، كل الإمكانيات اللازمة للشبيبة.

وصرح شلول في هخذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “شركة “موبيليس” وفرت الامكانيات المادية، والمالية اللازمة”.

كما أضاف: “بفضل شركة “موبيليس”، وعلى رأسها الرئيس المدير العام، نجحنا في ايجاد عدة حلول للفريق”.

واكد عاشور شلول، في ختام تصريحاته: “شبيبة القبائل، تعد أحد فروع شركة موبيليس”، وانا المسؤول الأول عن هذا الفرع”.

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