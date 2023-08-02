شلول: “موبيليس وفرت كل الإمكانيات اللازمة للشبيبة”
بقلم كريم تيغرمت
أكد رئيس مجلس إدارة شبيبة القبائل، عاشور شلول، توفير الشركة المالكة للفريق”موبيليس”، كل الإمكانيات اللازمة للشبيبة.
وصرح شلول في هخذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “شركة “موبيليس” وفرت الامكانيات المادية، والمالية اللازمة”.
كما أضاف: “بفضل شركة “موبيليس”، وعلى رأسها الرئيس المدير العام، نجحنا في ايجاد عدة حلول للفريق”.
واكد عاشور شلول، في ختام تصريحاته: “شبيبة القبائل، تعد أحد فروع شركة موبيليس”، وانا المسؤول الأول عن هذا الفرع”.
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