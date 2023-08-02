شلول: “هدفنا لعب الأدوار الأولى الموسم المقبل”

كشف رئيس مجلس إدارة فريق شبيبة القبائل، عاشور شلول، بأن هدف فريقه في الموسم الجديد هو لعب الأدوار الأولى.

وصرح شلول، اليوم الأربعاء، لتلفيزون “النهار”: “قمنا رفقة اعضاء الطاقم الفنين بتسطير هدفنا للموسم المقبل وهو لعب الأدوار الأولى”.

كما أضاف رئيس مجلس إدارة الشبيبة: “نحن لسنا هنا من أجل لعب البقاء، وعلينا أن نكون متأكدين مما نقوم به”.

وبخصوص الملعب الجديد لتزي وزو، أوضح شلول: “في حال حضينا بفرصة ملاقات رئيس الجمهورية، سنطلب منح الملعب للنادي الهاوي لشبيبة القبائل”.

وتابع عاشور شلول: “في الوقت الحالي ملكية الملعب تعود لوزارة السكن والعمران، وليس للنادي الهاوي لشبيبة القبائل”.

وجاءت هذه التصريحات من عاشور شلول، خلال عقده ندوة صحفية، بمقر الفريق، بحضور مدرب الشبيبة يوسف بوزيدي، والمناجير العام ابراهيم زافور، بالإضافة للمدير الرياضي جمال مناد.