شل نشاط شبكة إجرامية لتزوير العملات بعين الدفلى

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بأمن ولاية عين الدفلى من توقيف 4 أشخاص من شبكة إجرامية مختصة في تزوير العملات وترويجها، مع إحالتهم على الجهة القضائية المختصة.

وحسب بيان لذات الهيئة، نفذت العملية بإقليم ولاية عين الدفلى بعد استغلال معلومات أولية. مفادها وجود مركبة على متنها شخصين يحوزان أوراق نقدية مزورة بصدد طرحها للتداول.

ليتم إعداد خطة أمنية مع أبحاث ميدانية كللت برصدها و توقيف راكبيها وشريكهم الثالث الذي كان على متن مركبة أخرى بالجوار. متلبسين بحيازة 286 قصاصة ورقية على شكل أوراق نقدية.

كما تم ضبط مواد كيميائية تستعمل في عملية التزوير، إضافة إلى مبلغ مالي من العائدات الإجرامية.

وبتعميق التحقيق الذي كشف وجود شبكة إجرامية تنشط ضمن هذا المجال الإجرامي. وتم ضبط 392 قصاصة ورقية أخرى كانت معدة للتزوير، فضلا عن جهازين للكشف عن المعادن.

وفي سياق التحريات في القضية تم توقيف شخص رابع مشتبه فيه. وأحيل المشتبه فيهم على الجهة القضائية المختصة.

