شل نشاط شبكة وطنية تحترف ترويج الكوكايين والإكستازي

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف ممثلة بفرقة البحث والتدخل (BRI) من شل نشاط شبكة وطنية. تتكون من أربعة أشخاص خطيرين يحترفون نشاط ترويج المخدرات والمخدرات الصلبة (كوكايين+ إكستازي).

كما تم حجز إثر ذلك كمية معتبرة من الكيف المعالج تمثلت في 20 صفيحة ناهز وزنها الـ 1.7 كلغ. و13 غرام كوكايين و25 قرص من المخدرات الصلبة (إكستازي) وأسلحة بيضاء وذلك بالمدخل الشرقي لمدينة سطيف.

وأشار بيان أمن ولاية سطيف، أن العملية أطرها عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية سطيف.

وجاءت عملية التوقيف، عقب استغلال معلومات بخصوص مجموعة إجرامية تنشط في مجال المتاجرة بالمخدرات بكميات معتبرة. بحيث يقوم أفرادها بجلبها من إحدى ولايات الحدودية الغربية وتستهدف مدينة سطيف.

وعليه أطلقت أبحاث وتحريات موسعة أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهم. أين تم توقيف اثنين منهما بالمدخل الشرقي لمدينة سطيف (حي الحاسي) في حالة تلبس متن سيارة نفعية. بحيازة كمية معتبرة من المخدرات (كيف معالج) مخبأة بإحكام على شكل صفائح قدر عددها بـ 20 صفيحة. ناهز وزنها الإجمالي الـ 1.7 كلغ والتي كانوا بصدد محاولة ترويجها وسط شباب المدينة .

وقد مكنت التحريات من تحديد مشتبهين آخرين أحدهما ممول رئيسي للشبكة يقطن بإحدى الولايات الحدودية الغربية للبلاد. والآخر يقطن بمدينة العلمة بولاية سطيف.

ليتم التنسيق مع النيابة المحلية من أجل توقيفهما وتفتيش منازليهما، أين تم حجز 13 غرام من المخدرات الصلبة (كوكاين). وكذا 25 قرص من المخدرات الصلبة (إكستازي)، أسلحة بيضاء.

وتم على الفور تحويلهم إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق معمق في القضية لمعرفة مصدر هاته السموم -يضيف ذات البيان-.

الضبطية القضائية وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، أعدت ملفا جزائيا ضد المشتبه فيهم. عن تهمة حيازة ونقل وتخزين وبيع المخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة.

بالإضافة الى ذلك، تم إنجاز ملف منفصل بخصوص حيازة سلاح أبيض من الصنف السادس دون سبب شرعي، أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.

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