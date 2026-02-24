إعــــلانات
الوطني

شل نشاط مجموعة إجرامية تُتاجر بالمخدرات الصلبة

بقلم نادية بن طاهر
تمكنت مصالح أمن الجيش بالناحية العسكرية الخامسة، يوم أمس الإثنين، من شل نشاط مجموعة إجرامية مختصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة وإحباط محاولة ترويج 49 كلغ و40 غرام من مادة الكوكايين.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تأتي هذه النتائج المحققة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة. لتؤكد مرة أخرى صوابية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا وعزمها على محاربة هذه الجماعات الاجرامية.

وكذا يقظة وحدات الجيش الوطني الشعبي بكل مكوناته وتكيفه مع جميع الطرق والأساليب التي أصبح يعتمدها المجرمون لإغراق بلادنا بهذه السموم.

