شماس يفوز بالمرتبة الأولى وطنيا في الكيك بوكسنيغ

تمكّن البطل الجزائري عبد الرحمان شماس من الفوز بالمرتبة الأولى وطنيا في منافسة رياضة الكيك بوكسينغ.

وعاد عبد الرحمان شماس لمنصة الألقاب ومستواه المعهود بعدما شارك في عدد من المسابقات الوطنية والخارجية وتوّج بعدد كبير منها.

وكان البطل شماس قد خاض 5 نزالات قوية جدا،

كما نال ابن مدينة تابلاط إشادة كبيرة من المتابعين بعد تألقه الملفت للانتباه في المسابقة المحلّية.

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