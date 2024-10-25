قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الجمعة، أن شمال غزة يعيش أحلك لحظات الحرب.

وحذر ذات المسؤول، من أن ممارسات إسرائيل قد تصنف “جرائم فظيعة”. وقال أنه من غير المعقول أن يتفاقم الوضع يوما بعد يوم.

وأضاف تورك: “إن سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية في شمال غزة تهدد بإفراغ المنطقة من جميع الفلسطينيين”.

وتابع تورك: “نحن نواجه ما قد يرقى إلى مستوى الجرائم الفظيعة، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية”.

وكثف الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية غاراته على أحياء ومناطق متفرقة من جباليا وبيت لاهيا والتوام. مما أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والجرحى والمفقودين.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي تتواصل فيه موجات النزوح الكبيرة من شمالي القطاع.