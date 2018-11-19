شمس الدين: الإحتفال بالمولد النبوي ليس بدعة وليس حرام

أكّد “الشيخ شمس الدين” في حديثه عن الإحتفال بالمولد النبوي الشريف، أنّ جمعية العلماء المسلمين منذ عهد إبن باديس كانوا يحتفلون بهذه المناسبة، وإعتبرهم المرجعية الصحيحة التي نعتمد عليها.

كما قال شمس الدين، أنّ الجزائيين يحتفلون بالمولد النبوي الشريف حُبّا في رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وحُبّا بكل شيئ يتعلّق به.

وعلّق على الذين يعتبرون أنّ الإحتفال بهذه المناسبة بدعة و حرام: “لماذا يحتفل الجزائريون بجميع الأعياد كعيد الشرطة، وعيد الأمّ، وعيد الهالوين، أمّا الإحتفال بمولد سيّد الخلق يعتبرونه حرام.”