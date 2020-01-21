شمس الدين شيتور يشدد على ضرورة تحيين ميثاق أخلاقيات المهنة الجامعية

أكد شمس الدين شيتور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة تحيين ميثاق أخلاقيات المهنة الجامعية وآدابها.

الوزير خلال إشرافه أمس على افتتاح أشغال اجتماع المجلس الوطني لأخلاقيات المهنة الجامعية وآدابها، قال أن أخلاقيات المهنة الجامعية لا بد ان تكون أداة كفيلة لتحقيق العيش معا داخل الأسرة الجامعية، وذلك ضمن أسس إحترام المعيار البيداغوجي والعلمي.

الاجتماع جرى عبر محاضرة عن طريق الفيديو، بجامعة محمد طاهري بولاية بشار، وتناول ، الشروع في إعداد برنامج عمل، يهدف إلى ترقية أخلاق المهنة الجامعية وآدابها لدى مختلف مكوّنات القطاع.

وتمّ تحديد المحاور ذات الأولوية في هذا المجال منها مراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة بتنظيم المجلس الوطني لأخلاقيات المهنة الجامعية وآدابها.

كما تم دراسة إدراج تدريس مقاييس أخلاقيات المهنة الجامعية وآدابها، تدعيم وظائف اللجان المحلية على مستوى المؤسسات الجامعية، وضع ميكانيزمات تسمح بالقضاء على ظاهرة السرقات العلمية.