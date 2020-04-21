شمس الدين شيتور يلتقي برؤساء الندوات الجهوية عبر تقنية البث الرقمي المباشر

الوطني
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شمس الدين شيتور يلتقي برؤساء الندوات الجهوية عبر تقنية البث الرقمي المباشر
بقلم م .فيصل

أشرف اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور على لقاء تشاوري للوزير مع رؤساء الندوات الجهوية عبر تقنية البث الرقمي المباشر.

وخلال اللقاء تطرق الوزير إلى عدة مسائل، وكذلك تساؤلات الأسرة الجامعية، فيما يخص استئناف التدريس بعد انتهاء مدة نظام الحجر الصحي.

كما تمحور هذا اللقاء حول إتخاذ التدابير اللازمة لتوفير كل الشروط التي تسمح للطلبة والأساتذة بإتمام المحتوى البيداغوجي في ظروف ملائمة وجيدة.

ومن جه أخرى اصدرت الوزارة المنشور الوزاري للدخول الجامعي المقبل، والذي يمكن تحميله عبر رابط الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة www.mesrs.gov.dz في الأيام القادمة.


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