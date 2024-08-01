شمس الدين نساخ ثالث استقدامات “الميلاحة”

أعلنت إدارة نادي نصر حسين داي، اليوم الخميس، تعاقدها رسميا مع المدافع شمس الدين نساخ.

وسيحمل المدافع السابق لجمعية أولمبي الشلف الرقم 5 مع النصرية التي تسعى للعب ورقة الصعود والعودة إلى حظيره الكبار.

وبذلك يكون نساخ ثالث مستقدم في البيت النصراوي خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد كل من المدافع محمد أسامة شاعي، ومتوسط الميدان خليل شيرة.

وكانت إدارة النادي بقيادة الرئيس الجديد ياسين حنياد قد جددت لمعظم كوادر الفريق قبل الشروع في عملية الإستقدامات.