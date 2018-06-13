شمس الدين نساخ يدشن الميركاتو الصيفي لشباب بلوزداد  

افتتح نادي شباب بلوزداد، الميركاتو الصيفي للفريق، بضمان خدمات المدافع الأيسر لوفاق سطيف، شمس الدين نساخ، الذي يعد أول المستقدمين هذا الصيف.

وأمضى شمس الدين نساخ، على عقد يربطه بأبناء العقيبة، لمدة موسمين، بعد اتفاقه مع إدارة الفريق على كامل تفاصيل العقد.

وجاءت هذه الخطوة من مسؤولي الشباب، لتعويض اللاعب عبد الله شبيرة، الذي تم تسريحه مع نهاية الموسم المنصرم.

ويأتي تعاقد إدارة بلوزداد، مع اللاعب شمس الدين نساخ، مباشرة بعد تعاقدها مع المدرب عزالدين آيت جودي، كمدرب جديد للفريق خلفا للمستقيل رشيد الطاوسي.