شملت أغلب القطاعات.. توقيع 52 اتفاقية بنواكشوط

تم على هامش الطبعة الثامنة للمعرض الخاص بالمنتجات والخدمات الجزائرية بنواكشوط. التوقيع على 25 افاقية ومذكرة تفاهم جديدة بين متعاملين اقتصاديين من البلدين. ليرتفع بذلك مجموع الاتفاقيات الموقّعة منذ انطلاق المعرض إلى 52 اتفاقية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية.

جرت مراسم توقيع 52 اتفاقية بمقر المعرض الدائم للمنتجات الجزائرية بنواكشوط، بحضور سفير الجزائر لدى موريتانيا أمين صيد. إلى جانب ممثلي الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، وجمعيات وهيئات المصدّرين الجزائريين. وعدد من رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين من الجانبين.

وحسب بيان لوزارة التجارة، فإن هذه هذه النتائج الملموسة تؤكد نجاح المعرض في التحول إلى منصة اقتصادية فعلية لعقد الشراكات وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار. بما يعزز تموقع المؤسسات الجزائرية في السوق الموريتانية والأسواق الإفريقية عموما. كما تعكس الحصيلة المحققة فعالية جهود وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين. من خلال توفير فضاءات للتواصل المباشر مع الشركاء ، وتشجيع المؤسسات الوطنية على توسيع نشاطها التصديري وبناء علاقات تجارية مستدامة.

وشملت الاتفاقيات الموقّعة قطاعات الصناعة والصناعات الصيدلانية التعدين، الكوابل الكهربائية، الصناعات التحويلية، الخدمات الصحية، الصناعة الميكانيكية، المستلزمات الطبية، خدمات وحلول خاصة بالمؤسسات الناشئة إلى جانب مشاركة المؤسسات الفرعية الاقتصادية التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي،والهيئات تحت الوصاية لقطاع الري، حيث سجلت عدة مؤسسات جزائرية حضوراً قوياً عبر إبرام اتفاقيات تعاون وشراكات تجارية مع متعاملين موريتانيين.

كما يؤكد هذا الزخم الاقتصادي المتواصل أن معرض المنتجات والخدمات الجزائرية بنواكشوط المنظم من طرف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. بات موعداً اقتصادياً استراتيجياً لترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات. وتجسيداً عملياً لتوجه الدولة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الإفريقية وفق مقاربة قائمة على الشراكة “رابح-رابح”.

