شملت وفدي البلدين.. الرئيس تبون يُجري محادثات موسعة مع نظيره الصومالي

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون محادثات موسّعة مع رئيس جمهورية الصومال الفدرالية حسن شيخ محمود شملت وفدي البلدين.

وكان الرئيس تبون قد أجرى محادثات على انفراد مع رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية. الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد هام.

وقبل ذلك، خصّ رئيس الجمهورية نظيره الصومالي باستقبال رسمي. حيث استمع الرئيسان إلى النشيدين الوطنيين للبلدين. واستعرضا تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي أدت لهما التحية الشرفية.