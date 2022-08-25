شملت 528 ممثلا و60 وريثا.. 8 ملايير سنتيم لدفع مستحقات الفنانين

أعلنت المديرة العامة للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة نصيرة عشايشية اليوم الخميس. عن تخصيص 8 ملايير سنتيم لدفع مستحقات الفنانين المتأخرة.

وقالت عشايشية في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة إن الديوان خصص غلافا ماليا بقيمة 08 ملايير سنتيم. لتسوية المستحقات المالية المتأخرة للفنانين والممثلين والمتراكمة خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2019.

وأوضحت أن الديوان أعد قائمة مؤقتة تشمل حاليا 528 ممثلا من ضمنهم أكثر من 60 وريثا. بينهم ورثة المرحوم محمد حازيم الذي وافته المنية في ماي الماضي دون أن يتقاضى كامل مستحقاته.

وأضافت المديرة العامة للديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة بأن القائمة تضم أسماء فنانين وممثلين. ممن شاركوا في تمثيليات وأفلام تلفزيونية وسكاتشات وأعمال فنية مدبلجة وومضات اشهارية، إضافة إلى عدد من الممثلين الفكاهيين .

وبالمناسبة، وجهت عشايشية نداء إلى كل الفنانين من أجل التقرب من مصالح الديوان. بهدف التصريح بأعمالهم وإيداع طلب الحصول على حقوقهم المالية. وكذا الاستعلام عن الإ جراءات المعمول بها عبر الموقع الالكتروني للديوان : https://www.onda.dz.