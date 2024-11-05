شمل أكثر من 4 آلاف محبوس.. هذه تفاصيل العفو الرئاسي

صدر المرسوم الرئاسي المتضمن تفاصيل إجراءات العفو الرئاسي عن المحبوسين بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لإندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة.

وجاء في المرسوم الرئاسي “يستفيد الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا. عند تاريخ إمضاء المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لإندلاع ثورة”.

ويستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذي تساوي عقوبتهم. أو باقي عقوبتهم 24 شهرا أو يقل عنها.

وحسب المرسوم الرئاسي يستفيد عفوا كليا للعقوية الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا. الذين يساوي باقي عقوبتهم 18 شهرا أو يقل عنها.

في حين يستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30سنة أو يقل عنها.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وقّع على مرسومين رئاسيين يتعلقان بالعفو عن المحبوسين بمناسبة الذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. وشمل المرسومان الرئاسيان العفو عن أكثر من 4 آلاف محبوس.

حيث ينص المرسوم الرئاسي الأول على العفو عن المحكوم عليهم نهائيا في قضايا تتعلق بالقانون العام.

في حين يتعلق المرسوم الرئاسي الثاني بالعفو عن المحكوم عليهم نهائيا في القضايا المخلة بالنظام العام.

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