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شمل 3 حقائب وزارية.. الرئيس تبون يجري تعديلا حكوميا

بقلم خالد زوبيري
شمل 3 حقائب وزارية.. الرئيس تبون يجري تعديلا حكوميا
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أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تعديلا طفيفا على تشكيلة الحكومة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد شمل شمل هذا التعديل 3 حقائب وزارية.

ويأتي هذا طبقا للمادتين: 91 الفقرة 7 و104، وبعد استشارة الوزير الأول، وزير المالية.

وفي هذا السياق، تم تعيين كل من :

ـ محمد عبد الحفيظ هني، وزيرًا للفلاحة والتنمية الريفية، خلفا لـ “عبد الحميد حمداني”.
ـ محمد بوسليماني وزيرًا للاتصال، خلفا لـ “عمار بلحيمر”.
ـ يوسف شرفة وزيرًا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفا لـ “عبد الرحمن لحفاية”.

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