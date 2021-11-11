شمل 3 حقائب وزارية.. الرئيس تبون يجري تعديلا حكوميا
بقلم خالد زوبيري
أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تعديلا طفيفا على تشكيلة الحكومة.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد شمل شمل هذا التعديل 3 حقائب وزارية.
ويأتي هذا طبقا للمادتين: 91 الفقرة 7 و104، وبعد استشارة الوزير الأول، وزير المالية.
وفي هذا السياق، تم تعيين كل من :
ـ محمد عبد الحفيظ هني، وزيرًا للفلاحة والتنمية الريفية، خلفا لـ “عبد الحميد حمداني”.
ـ محمد بوسليماني وزيرًا للاتصال، خلفا لـ “عمار بلحيمر”.
ـ يوسف شرفة وزيرًا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفا لـ “عبد الرحمن لحفاية”.
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