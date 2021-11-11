شمل 3 حقائب وزارية.. الرئيس تبون يجري تعديلا حكوميا

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تعديلا طفيفا على تشكيلة الحكومة. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد شمل شمل هذا التعديل 3 حقائب وزارية. ويأتي هذا طبقا للمادتين: 91 الفقرة 7 و104، وبعد استشارة الوزير الأول، وزير المالية.

وفي هذا السياق، تم تعيين كل من :

ـ محمد عبد الحفيظ هني، وزيرًا للفلاحة والتنمية الريفية، خلفا لـ “عبد الحميد حمداني”.

ـ محمد بوسليماني وزيرًا للاتصال، خلفا لـ “عمار بلحيمر”.

ـ يوسف شرفة وزيرًا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفا لـ “عبد الرحمن لحفاية”.