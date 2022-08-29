الرقم السري :

138148

شمها أصيل أحقق إلى جانبه كل حلم جميل

بدون مبالغة أنا إنسانة بسيطة، وأحب أن أحيا حياتي على المشاعر الصادقة، والقيم الجميلة، تلك المشاعر التي تجعلنا ننعم بالسلام. ويهمنا في الحياة سوى السير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأحلام، لهذا أردت أن تكون لي فرصة اليوم. من خلال هذه الصفحة لأناشد زوج أصيل أسكن إليه ويسكن إليّ، فلكل من يهمه الأمر أقول: أنا امرأة عاصمية. كما مضى من عمري 49 سنة، عزباء لم يسبق لي الزواج، ماكثة في البيت. مدبرة جيدة لشؤونه أبتغي الحلال على سنة الله ورسوله إلى جانب إنسان واع ومسؤول. رجل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، يريحني ويبسطني ويجعلني أميرة على عرش قلبه. لا يهمني من أي ولاية يكون، سنه لا يكون أكثر من 60 سنة، كما أقبله أرمل أو مطلق حتى بأولاد. وحبذا لو يكون لديه سكن خاص، فأين أجد أيها الشهم، لأحيا إلى جانبك في وئام.

الرقم السري :

138152

عروس من الغرب لك أنت أيها الأصيل الطيب

من الجوهرة مستغانم، اخترنا لكم عرضا هو كفرصة من ذهب، لشابة متميزة وحنون، من ولاية مستغانم. تبلغ من العمر 42 سنة، عزباء لم يسبق لها الزواج، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، سمراء البشرة. ومتوسطة القامة، بشوشة كيّسة، من النوع الذي يزرع البهجة والسرور في قلب المحيطين بها .

اتصلت بنا والأمل يغمر قلبها الحنون، ترجوا من الله لأن يسوق إليها نصيبا طيبا تكمل معه مشوار العمر. رجل فيه من الرجولة والشهامة ما يجعلها تحيا إلى جانبه مطمئنة القلب، لا يهم من أي ولاية يكون. كما سنه لا يتجاوز 55 سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بولدين فقط، وشرطها لان يكون موظفا مستقرا.

الرقم السري :

138153

ابنة الحسب والنسب.. فمن يفوز بها ويعيش الهناء والود

إلى شرق البلاد، نعرفكم بشابة في منتهى الاحترام، تعمل كأستاذة جامعية بالعاصمة، مضى من عمرها 44 عاما. عازبة لم يسبق لي الزواج، حققت الكثير من الطموحات، ونالت بفضل الله العديد من النجاحات، تألق وتميزت بأخلاقها وحيائها. لكن مهما تألقت المرأة تبقى الحياة الزوجية أكبر مطمح لها. لهذا وبكل ما أوتيت من عزم وإيمان أن الله سيهبها من فضله. اتصلت بنا واختارت لأن يكون لها فرصة في صفحتنا، كما تناشد من خلالها زوجا يحبها ويحتويها، يساعدها على التألق أكثر. وتنعم إلى جانبه بحياة أجمل، يكون رجلا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تقي يخشى الله، ومستواه التعليمي مقبول. كما لا يهمها ولايته، يكون عاملا مستقرا، تقبله أرمل أو مطلق حتى بأولاد، وسنه أقل من 55 عام.

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