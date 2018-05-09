” شموخ الونشريس” بداية من الجمعة المقبل بتيسمسيلت

ستنتظم بداية من الجمعة المقبل الطبعة الثانية للخرجة الوطنية لاستكشاف الونشريس بتيسمسيلت تحت شعار “تيسمسيلت…شموخ الونشريس”.

هذه التظاهرة المنظمة بمبادرة من الديوان المحلي للسياحة والأنشطة الشبانية لبلدية تيسمسيلت بالتنسيق مع مجموعة استكشاف المناطق الجبلية بالجزائر.

وستعرف مشاركة أزيد من 50 شابا من محبي الاستكشاف والتجوال والمغامرة السياحية وهواة التصوير الفوتوغرافي من 10 ولايات.

ويتضمن برنامج التظاهرة التي تدوم يومين تنظيم جولات سياحية والتجوال الأماكن الجذابة التي تزخر بها منطقة الونشريس.

منها المنابع الحموية ببلدية سيدي سليمان و”بين الكيفان” ببوقايد وسد “كدية الرصفة” ببني شعيب.

إلى جانب التخييم عند معلم الشجرتين الألفيتين “سلطان وسلطانة” بغابة عين عنتر بلدية بوقايد.

كما ستنظم بالمناسبة أنشطة تخص رياضات جبلية مختلفة منها تسلق قمة “سيدي اعمر” بجبل الونشريس والقفز بواسطة المظلة.

وبرمجت أيضا سهرات فنية وأنشطة ثقافية وترفيهية لفائدة المشاركين في هذا الحدث.

الرامي خصوصا الى التعريف بالمؤهلات السياحية الجبلية التي تزخر بها ولاية تيسمسيلت.