شناوة فرنسا يطالبون المولودية بالألقاب
بقلم محمد.ل
طالب جمهور مولودية الجزائر، المغترب بفرنسا من تشكيلة الفريق المنافسة على الألقاب في الموسم الكروي الجديد 2023-2024.
وقام جمهور العميد بفرنسا، بتعليق لافتة عملاقة، في الملعب الذي احتضن مباراة الفريق الودية أمام نادي نانتير، المنتمي إلى قسم “الناسيونال” بفرنسا، كتبوا عليها “2023-2024.. نريد موسما مليئا بالطموحات والعزائم.”
وسجّل عشاق اللونين الأحمر والأخضر، حضورا قويا بملعب ودية المولودية ونانتير، من أجل متابعة النسخة الجديدة للعميد، بقيادة النجوم الجدد بلايلي وبلعمري ومهدي زرقان.
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