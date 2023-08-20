شناوة فرنسا يطالبون المولودية بالألقاب

طالب جمهور مولودية الجزائر، المغترب بفرنسا من تشكيلة الفريق المنافسة على الألقاب في الموسم الكروي الجديد 2023-2024.

وقام جمهور العميد بفرنسا، بتعليق لافتة عملاقة، في الملعب الذي احتضن مباراة الفريق الودية أمام نادي نانتير، المنتمي إلى قسم “الناسيونال” بفرنسا، كتبوا عليها “2023-2024.. نريد موسما مليئا بالطموحات والعزائم.”

وسجّل عشاق اللونين الأحمر والأخضر، حضورا قويا بملعب ودية المولودية ونانتير، من أجل متابعة النسخة الجديدة للعميد، بقيادة النجوم الجدد بلايلي وبلعمري ومهدي زرقان.