“شنايدر” يُهدد مُستقبل “فيغولي” في تركيا

أصبحت مكانة الدولي الجزائري، سفيان فيغولي داخل “غلطة سراي” غير مضمونة، نظرا لرغبة هذا الأخير في إسترجاع الهولندي “ويسلي شنايدر”.

وأشارت تقارير تركية بأن “السيم بوم”، يبحثون عن كيفية التخلص من “سوسو” أو زميله “يونس بلهندة”، لترك مكان لقائدهم السابق.

يُشار بأن “شنايدر” ينشط حاليا في الدوري القطري مع “الغرافة”، ولكنه غير راغب في مُواصلة مشواره في الخليج لنهاية الموسم.

يُذكر أيضا بأن “سفيان فيغولي”، ومنذ الميركاتو الصيفي 2018، وهو مُرشح لتغيير الأجواء، نظرا لعلاقته السيئة مع مُدربه “فاتح تيريم”.