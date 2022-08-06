شنتيف يحصد ميدالية فضية تاريخية في نهائي بطولة العالم للشباب

تمكن العداء الجزائري هيثم شنتيف من إحراز ميدالية فضية في نهائي منافسة 800 متر لبطولة العالم للشباب لألعاب القوى التي تجري في كولومبيا.

وعرفت المسابقة فوز البطل الجزائري شنتيف، في زمن قدر بـ 1 د و 47 ث و 61 ج.

كما باركت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية فوز العداء الشاب عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك اليوم .

كما عرفت المسابقة تألق عدد من الرياضيين الجزائريين في وقت سابق أبرزهم سجاني وحتاحات.

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