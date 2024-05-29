شنغن تكشف عن الوجهة الأوروبية المفضلة للجزائريين

قدمت عشر جنسيات كبرى 59% من جميع طلبات تأشيرة شنغن في عام 2023.

وقدم المواطنون الصينيون أكبر عدد من طلبات تأشيرة شنغن في عام 2023.

ومع 1.1 مليون طلب، يمثل الصينيون 10.8 في المائة من إجمالي حصة الطلبات الواردة لهذا العام.

وفقًا لبيانات إحصائيات شنغن، سيطرت الجنسيات العشر الأولى على سوق المتقدمين للحصول على التأشيرة. حيث قدمت أكثر من ستة ملايين طلب أو 59% من جميع الطلبات، وفقًا لتقارير شنغن نيوز.

وكان المتقدمون الصينيون من بين الجنسيات التي تلقت أكبر عدد من طلبات التأشيرة كما تكشف البيانات المتاحة.

وقد تسببت هذه التغييرات أيضًا في إخراج تونس، التي كانت البلد الأصلي العاشر لمقدمي طلبات التأشيرة، من القائمة تمامًا.

وكانت الوجهة المفضلة للمتقدمين الصينيين لتقديم طلب للحصول على تأشيرة هي فرنسا.

وتم توجيه ما مجموعه 271 ألف طلب تأشيرة إلى هناك، تليها ألمانيا (160 ألفًا) وإسبانيا (148 ألفًا).

فرنسا الوجهة الأولى لهذه الدول

وبالمثل، مثلت فرنسا الوجهة الأولى لأربع جنسيات أخرى؛ من بينها الجزائريون والسعوديين والبريطانيين.

وكانت اليونان الوجهة الأكثر رواجًا للمواطنين الأتراك لطلبات التأشيرة، تليها ألمانيا وفرنسا.

وقد تلقت هذه البلدان الثلاثة 61 في المائة من جميع طلبات التأشيرة في عام 2023.

وكانت سويسرا وفرنسا وألمانيا هي الدول التي تلقت معظم طلبات التأشيرة من المواطنين الهنود. وكانت سويسرا أيضًا الوجهة المفضلة لمقدمي الطلبات التايلانديين، حيث قدمت 43000 طلب أو 16% من جميع الطلبات.

وبينما قدم الإماراتيون معظم تأشيرات الدخول إلى ألمانيا وإسبانيا. اختار حوالي 26 ألف روسي إيطاليا، حيث قدموا 143500 طلب تأشيرة.