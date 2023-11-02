شنغن تكشف.. هذا ما يحدث إذا تجاوزتم مدة الإقامة في المنطقة

الحصول على تأشيرة شنغن ليس بالأمر السهل على الإطلاق. هناك الكثير من المستندات التي ستحتاج إلى جمعها والمتطلبات التي يجب عليك الوفاء بها. هناك المقابلة ثم انتظار تجهيز التأشيرة. ومع ذلك، بمجرد حصولك على التأشيرة، ستشعر بالمكافأة والاقتناع بأن كل شيء كان يستحق ذلك.

بالنسبة للكثيرين، تبدو فترة 90 يومًا لكل 6 أشهر وقتًا كافيًا لقضائه في منطقة شنغن. ويحصل آخرون على تأشيرات ذات مدة إقامة أقصر، مثل خمسة أيام أو أسبوعين وما إلى ذلك.

ومع ذلك، بمجرد اقتراب انتهاء صلاحية التأشيرة، يميل العديد من حاملي تأشيرة شنغن إلى البقاء لفترة أطول. ويسألون أنفسهم مرة تلو الأخرى: ماذا يحدث إذا تجاوزت مدة الإقامة في أوروبا؟

إذا كنت تميل إلى القيام بمثل هذا الأمر، عليك أن تعرف الأمور التالية:

أول شيء يجب أن تعرفه هو أن التأشيرة التي تجاوزت مدة الإقامة لا تمر دون أن يلاحظها أحد.

لقد سجلت سلطات الهجرة في قواعد بياناتها كل شخص يدخل ويخرج من منطقة شنغن. ويتم تسجيل كل تجاوز، حتى ولو ليوم واحد فقط.

ثانيا، سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد، فلا يترك أي تجاوز دون عقاب. يمكن أن يكون الأمر جيدًا، أو الترحيل الفوري، أو حتى المنع من دخول منطقة شنغن لفترة زمنية محددة.

أخيرًا، والأهم من ذلك، لا يهم إذا كنت قد دخلت منطقة شنغن بتأشيرة شنغن أو إذا كنت مواطنًا لبلد. تم تطبيق الإعفاء من التأشيرة عليه. لا يُسمح لك بتجاوز مدة الإقامة المسموح بها البالغة 90 يومًا لكل 180 يومًا. حتى لو كنت تنتمي إلى إحدى هذه الأخيرة. لا يهم أيضًا إذا تجاوزت مدة تأشيرة شنغن السياحية أو تجاوزت مدة تأشيرة الطالب. هناك عقوبة تجاوز مدة التأشيرة لكل منها، وإذا فعلت مثل هذا الشيء، فسوف تحصل على عقوبتك.

على الرغم من عدم وجود سياسة مشتركة لجميع الدول الأعضاء في منطقة شنغن بشأن العقوبات التي تتجاوز مدة الإقامة. فإن كل دولة تطبق أنواعًا مختلفة من العقوبات.

لذلك، فإن عواقب تجاوز مدة الإقامة في إقليم شنغن، سواء كانت تأشيرتك أو فترة 90 يومًا المسموح بها لمواطني الدول. بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة. تعتمد كثيرًا على عدد الأيام التي تجاوزت فيها مدة الإقامة والبلد الذي تم احتجازك فيه.

ومن المعروف أن ألمانيا لديها قوانين الهجرة الأكثر صرامة في الاتحاد الأوروبي في هذا الاتجاه. في حين أن اليونان معروفة بتطبيق غرامات عالية للغاية على أولئك الذين يتم القبض عليهم بعد تجاوز مدة الإقامة.

الترحيل.. السجن والغرامة

بشكل عام، تطبق جميع الدول الأعضاء أحد أنواع العقوبات التالية عند تجاوز مدة تأشيرة شنغن أو الإقامة المسموح بها.

عندما يتم القبض عليك وأنت تقيم بشكل غير قانوني في أوروبا، سيتم ترحيلك تمامًا إلى بلدك الأصلي.

تعتمد إجراءات الترحيل على حالتك والبلد الذي تم القبض عليك فيه. قد يتم ترحيلك على الفور، في غضون ساعات قليلة أو بعد بضعة أيام.

من ناحية أخرى، إذا تم القبض عليك أثناء اشتراكك في نشاط مدفوع الأجر أثناء تجاوز مدة التأشيرة. أو الانخراط في أنشطة غير قانونية، فمن المحتمل أن يتم احتجازك حيث ستنتظر محاكمتك.

إذا ثبتت إدانتك، فسيتم احتجازك في السجن أو تغريمك مبلغًا كبيرًا من المال. عند الانتهاء من العقوبة، سيتم بعد ذلك ترحيلك إلى بلدك الأصلي ومنعك من دخول منطقة شنغن لفترة محددة من الوقت.

دائمًا ما يتبع الترحيل نتيجة أخرى. عادة، ستعلم بالأمر قبل ترحيلك لأنك ستتلقى القرار بشأن قضيتك. إذا كنت قد تجاوزت مدة الإقامة بضعة أيام، وكنت محظوظًا لوجودك في إحدى البلدان التي تتساهل مع من تجاوزوا مدة الإقامة، فيمكنك المغادرة دون عقوبة أخرى.

صعوبات العودة إلى شنغن

حتى لو عدت إلى بلدك الأصلي دون أي غرامة أو حظر. يجب أن تعلم أن تجاوز مدة إقامتك سيسبب لك مشاكل في المرة التالية التي تحاول فيها الدخول إلى منطقة شنغن. يميل موظفو الهجرة وحرس الحدود إلى الشك في الأشخاص الذين تجاوزوا مدة الإقامة مرة واحدة. بغض النظر عن البلد الذي تم القبض عليهم فيه بعد تجاوز مدة الإقامة. ولذلك، سوف تواجه صعوبات في الحصول على تأشيرة شنغن أو عبور الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

هذه هي العقوبة الأكثر شيوعًا لتجاوز مدة التأشيرة. اعتمادًا على الدولة العضو، يتم تطبيق الرسوم بشكل مختلف. ومع ذلك، إذا تم القبض عليك بعد بقائك بشكل غير قانوني في منطقة شنغن لفترة أطول. بصرف النظر عن الغرامة المطبقة عليك، فسيتم منعك أيضًا من دخول منطقة شنغن لفترة زمنية محددة، أو حتى إلى الأبد.

المنع

عادةً ما يتم تطبيق حظر الأشخاص من دخول منطقة شنغن على أولئك الذين يتجاوزون مدة الإقامة. ويعملون أو يشاركون في أنشطة غير قانونية أخرى. يمكن منع الشخص لمدة ثلاث سنوات وأكثر من دخول أي من الدول الأعضاء في منطقة شنغن.

لا عواقب

هناك أيضًا حالات لا يتحمل فيها الأشخاص أي عواقب لتجاوز مدة تأشيراتهم. إذا كنت طفلاً أو شخصًا لا يستطيع السفر بدون مرافق بسبب مرض أو إعاقة.