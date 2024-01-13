شنغن.. مطارات هذا البلد تعلن جاهزيتها

أعلن مطاري “هنري كواندا” في رومانيا و”بنيسا أوريل فلايكو” الدوليين عن استعدادهما للتشغيل على تدفقات منفصلة لشنغن وغير شنغن.

ويأتي هذا التأكيد خلال بيان صحفي صادر عن شركة CNAB حسبما أفاد به موقع أخبار شنغن.

ويسافر ثلثا المسافرين الدوليين، من حيث حركة المرور الإجمالية، من أو إلى وجهات منطقة هذا النوع من الفيزا.

ويشير البيان الصحفي الذي نقلته وسائل الإعلام G4 إلى أن الاستعدادات قد اكتملت منذ نهاية عام 2022. وأن القرار غير المواتي لمجلس JAI هو الذي منعهم من الدخول إلى حيز التنفيذ في ذلك الوقت.

وتم تصميم جزء كبير من البنية التحتية للمحطة في مطار هنري كواندا – وهو المطار الذي تم تشغيله في عامي 2011 و2012 – للاستخدام في نظام شنغن/غير شنغن. وفي الفترة منذ ذلك الحين، كان على CNAB إجراء عمليات خاصة الجهود المبذولة لضمان معالجة حركة الركاب التي تضاعفت خلال الـ11 عامًا الماضية.

واعتبارًا من مارس 2024، ستنضم رومانيا وبلغاريا جزئيًا إلى منطقة شنغن عن طريق الجو والبحر. وذلك بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين هذين البلدين والنمسا بشأن اقتراح الأخير المسمى “إير شنغن”.

وكشف مجلس الاتحاد الأوروبي أن موعد انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن برا، لن يتحدد إلا بعد 31 مارس/آذار المقبل. بمجرد رفع الرقابة على الحدود الجوية والبحرية.