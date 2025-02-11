شنقريحة:التحديات الأمنية التي تواجه عالمنا تتطلب تعزيز التعاون متعدد الأطراف

قال الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. أن التحديات الأمنية التي تواجه عالمنا اليوم “تتطلب منا تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتضافر الجهود من أجل المساهمة. في ترسيخ قيم السلم والتنمية المستدامة وكذا بناء عالم أكثر أمنا واستقرار ورخاء”

وجاء هذا خلال المداخلة التي القاها اليوم والتي شكر في مستهلها السلطات الهندية على الدعوة الكريمة التي وُجهت له للمشاركة. في أشغال اجتماع وزراء الدفاع 2025 بعنوان “بناء الصلابة من خلال الدفاع الدولي والالتزام العالمي”.