شنقريحة: الترقيات والتكريمات تقليد راسخ للمؤسسة العسكرية وعرفان بحصائل أعمال الإطارات

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الخميس، أن الترقيات والتكريمات تقليد راسخ للمؤسسة العسكرية وعرفان بحصائل أعمال الإطارات.

ونوه شنقريحة في كلمة ترحيبية في مستهل الحفل، برمزية احتضان قصر الشعب للحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة الذي ترأسه رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون.

وأردف بالقول أن إشراف الرئيس تبون على هذا الحفل يأتي إيمانا منه بأن هذه الترقيات والتكريمات تمثل تقليدا راسخا للمؤسسة العسكرية, ينال من خلاله الإطارات ما يستحقونه من ترقية في الرتب وتكريم بالأوسمة، عرفانا لحصائل أعمالهم وتقديرا لحصائد جهودهم وتثمينا لمثابرتهم على خدمة جيشهم ووطنهم، في ظل الجزائر الجديدة.

وأكد الفريق أن هذا الحفل البهيج الذي يأتي في غمرة الاحتفال بالذكرى 58 لعيد الاستقلال والشباب، يعد مناسبة تاريخية خالدة تبعث في نفوسنا أسمى مشاعر الفخر والاعتزاز بأمجاد ومآثر الآباء والأجداد، وتحيي في أذهاننا أرقي معاني النصر والحرية.

وتقدم الفريق شنقريحة بتهانيه لكافة المرقين إلى رتب أعلى والمسدين الأوسمة، معربا عن أمله في أن تكون هذه الترقيات والتكريمات محفزات أخرى على مواصلة درب العمل المثمر، لتحقيق تألقات ونجاحات أخرى تليق بمكانة الجيش الوطني الشعبي المغوار، سليل جيش التحرير الوطني الباسل.