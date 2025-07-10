شنقريحة: التكوين الجيّد لموردنا البشري هو حجر الزاوية لبناء جيش قوي

أكد الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن الحرص والإهتمام والرعاية الكاملة للمنظومة التكوينية العسكرية هي إيمان بأن التكوين الجيد لموردنا البشري هو حجر الزاوية لنجاح مشروع بناء جيش قوي. قادر على رفع التحديات الأمنية المستجدة. وضمان التكيف الناجع مع التحولات الجيواستراتيجية الحاصلة على الصعيد الاقليمي والدولي.

وشكرا الفريق أول السعيد شنقريحة في كلمته رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. على تفضله بالإشراف على مراسم حفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشال والذي يتزامن مع الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ63 لعيد الاستقلال.

كما أشاد الفريق أول بالأشواط المعتبرة التي قطعتها المنظومة التكوينية للجيش الوطني الشعبي. وعلى رأسها الأكاديمية العسكرية لشرشال عامة. باعتبارها المورد الرئيسي لقواتنا المسلحة بالعنصر البشري الكفء المؤهل.

وأضاف الفريق أول شنقريحة، أن هذا العنصر البشري الحامل لكل مقومات التمرس المهنى عسكريا وعلميا وأخلاقيا بما يضمن الأداء الأنجع والمتكامل المتوافق مع المهام الدستورية المخولة حتى يبقى الجيش الوطني الشعبي صمام أمان لوطننا والضامن لوحدته وسيادته.

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