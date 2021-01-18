شنقريحة.. الجزائر تستحق أن تبقى أبد الدهر حرة وسيدة على أعداء الأمس واليوم

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنقريحة،إن الجزائر تستحق أن تبقى أبد الدهر سيدة على أعداء الأمس واليوم.

وجاء في كلمة الفريق “الجزائر تستحق ان تبقى أبد الدهر حرة سيدة وعصية على أعداء الأمس واليوم”.

وأضاف الفريق شنقريحة، أن الجزائر القوية والعظيمة تستحق من جيشها أن يكون في مستوى الرهانات.

وجاء بكلمة الفريق شنقريحة، “إنه لشرف عظيم للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير، أن يرتقي، إلى مصاف الحافظين لعهد الشهداء”.

تابعا “وأن يسمو إلى ما يفرضه عليه واجبه الوطني، وتمليه عليه مسؤولية الدفاع عن الوطن، وتأمين موجبات وحدته، وحفظ خيراته”.

وأضاف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، “لاسيما في ظل الظروف غير المستقرة التي تشهدها منطقتنا الإقليمية”.

وتابع الفريق “فالجزائر القوية، العظيمة بتاريخها وجغرافيتها، تستحق من جيشها بأن يكون دوما في مستوى هذه الرهانات المطروحة اليوم بقوة”.

و”تستحق أن تبقى إلى أبد الدهر، حرة، سيدة وعـصـية على أعداء الأمس واليوم”.

وأفاد الفريق”إنني أؤمن أشد الإيمان،أن الجهود التي نبذلها خلال تنفيذ مثل هذه التمارين التكتيكية،هي جهود أصبحت ظاهرة بالميدان وواضحة النتائج”.