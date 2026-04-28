شنقريحة: الجزائر تواصل تعزيز آليات المسعى القاري للقضاء على الإرهاب والتطرف العنيف

أكد السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن الجزائر وبتكليف من الاتحاد الإفريقي. تواصل العمل على تعزيز آليات المسعى القاري المشترك الرامي إلى تضافر الجهود للقضاء على ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف على كافة الأصعدة.

وأضاف الفريق أول شنقريحة، خلال استقباله، قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا “أفريكوم”، الفريق أول داغفين أندرسون. أن الزيارة ستشكل دون شك حلقة جديدة داعمة لمسار التعاون الثنائي. لاسيما بعد التوقيع في جانفي 2025، على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري. مؤكدا تعميق الحوار الإستراتيجي، لترقية التعاون العسكري، خاصة من خلال تجسيد أبعاد مذكرة التفاهم هذه، وتحقيق غاياتها، بما يمكن من إرساء دعائم شراكة، قوية ومستدامة، يسودها الاحترام المتبادل، وتخدم مصالح البلدين.

كما أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين. وتبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الإهتمام المشترك. حيث أكد أن الجزائر تواصل بتكليف من الاتحاد الإفريقي، العمل على تعزيز آليات المسعى القاري المشترك. الرامي إلى تضافر الجهود للقضاء على ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف بكل أبعاده.

الجزائر بعثت العديد من المبادرات القارية لمكافحة الإرهاب

وأشار الفريق أول شنقريحة، أن الجزائر تمكنت من خلال هذا الدور الفعال والنشط، من بعث العديد من المبادرات على مستوى القارة. من خلال مقاربة أمنية لمكافحة الإرهاب، متعددة الأبعاد، ترتكز أساسا على تفعيل صندوق مالي إفريقي مخصص لهذا الغرض. ووضع قائمة إفريقية للأشخاص والكيانات المتورطة في الأعمال الإجرامية، وإعداد مذكرة توقيف إفريقية. كما يجب التنويه بالتقارير السنوية، التي يقدمها عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، بصفته منسق الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”.

من جهته، عبّر الفريق أول داغفين أندرسون، عن سعادته بزيارة الجزائر وتطلعه الدائم للعمل على تعزيز علاقات التعاون العسكري. مشيدا بمستوى التنسيق المتعدد الأبعاد بين الطرفين. وكذا بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في استتباب الأمن والسلم في المنطقة.

