شنقريحة: الجيش الوطني الشعبي يواصل مسيرته للحفاظ على الدولة ودحر الإرهاب الهمجي

أكد الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. أن روح المقاومة الشعبية وثورة نوفمبر المجيدة التي انتصر فيها أبطالنا. وانتزعوا بفضلها الحرية والسيادة من براثين الإستعمار الغاشم هي الأقدر على تعبئة أجيال الإستقلال.

وأضاف الفريق أول شنقريحة خلال كلمة ألقاها بمناسبة تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشال اليوم الخميس. أن أبناء الجيش الوطني وعلى خطى أسلافنا الميامين وتحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يواصلون مسيرتهم المظفرة. إذ بذلو في الامس القريب النفس والنفيس من أجل الحفاظ على الدولة ونظامها الجمهوري. كما تمكنوا بعد تضحيات جسام من دهر الإرهاب الهمجي والقضاء على مرجعياته الدخيلة. وافشال مشروعه الضلامي الذي كاد يدمر أركان الدولة القوية لولا الارادة العازمة لرجال للجيش المغوار.

كما أكد الفريق أول شنقريحة، أن “هؤلاء الأبطال الذين انتفضوا رفقة كافة الوطنيين المخلصين من الشعب الأبي لإفشال هذه المؤامرة الخبيثة وقطع دابر خونة الوطن. مما اكسب المؤسسات الدفاعية والأمنية خيرة متفردة في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف. كما أنه وبفضل البطولات والتضحيات الجسام التي خطاها رجالنا بدمائهم الزكية أصبحت بلادنا اليوم قلعة منيعة حصينة على أداءها تشق الطريق بثقة نحو التقدم والثبات. وتساهم بفعالية في صناعة الأمن والإستقرار في مختلف مجالاتها الجيوسياسية.

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