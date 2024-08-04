شنقريحة: الجيش الوطني كان على الدوام في قلب التحديات التي عاشتها الجزائر

قال الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. إنّ الجيش الوطني كان على الدوام في قلب التحديات التي عاشتها الجزائر.

وأضاف الفريق أول شنقريحة، خلال كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للجيش بنادي الجيش في بني مسوس. أن تضحيات الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير عبر مسيرة الجزائر المستقلة سواء من خلال مرحلة البناء والتشييد والأزمة الأمنية التي عرفتها بلادنا. حيث جابهوا بكل عزم وصرامة رفقة المخلصين من أبناء الوطن مشروع تدمير الدولة وحافظوا على النظام الجمهوري للدولة.

وأشار الفريق أول أن الجيش الوطني الشعبي يدرك تمام الإدراك والجزائر تشق طريقها نحو نهضتها التنموية. التي اضحت واقعا ملموسا في كل مناحي المواطن الجزائري. وجاءت تتويجا للإرادة المخلصة والعزيمة الكبيرة لرئيس الجمهورية. لتطوير البلاد وإعمال شروط نهضتها وارتقائها الإستراتيجي المنشود. كما يدرك الجيش الوطني عظامة وثقل مسؤوليته اليوم في المحافظة على مكسب وأمن الجزائر وطمأنينة شعبها الأبي. مواصلا الاطلاع بمهامه الدستورية بكل احترام والتزام وهو ما تترجمه النتائج النوعية المحققة ميدانيا لا سيما مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وفي سياق متصل، أكد شنقريحة، أن الجيش الوطني الشعبي والوفي لرسالته المقدسة كان على الدوام في قلب المعارك والتحديات الكبرى التي عاشتها الجزائر. كما كان حاضرا بقوة في كل المنعرجات الحاسمة التي شهدتها. وذلك إنطلاقا من إيمانه العميق بنبل مهامه التي تعهد والتزم بتأديتها. بكل حزم وتفان مهما عظمت انطلاقا من إخلاصه للوطن ووفائه للشعب ومبادئ الجمهورية.

كما تابع الفريق أول يقول: النهج الذي تحرص القيادة العليا على ترسيخ معالمه في أذهان المستخدمين مكن قواتنا المسلحة من قطع أشواط معتبرة. للتحديات والتطوير والعصرنة وبلوغ الجاهزية العملياتية مستوياتها المنشودة.