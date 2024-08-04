شنقريحة: الشعب والجيش الوطني مصمّمون على البقاء صفا واحدا وحصنا منيعا

أكد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. أن أعظم الرهانات التي تستحق بذل الجهد من أجل ضمان كسبها هي حفظ استقلال الجزائر. وتثبيت أسس سيادتها الوطنية وسلامتها الترابية.

وأضاف الفريق شنقريحة، خلال كلمة له بمناسبة الإحتفال باليوم الوطني للجيش الشعبي، أن ثمن الحرية كان باهضا دفعته القوافل الطويلة من شهدائنا الأبرار. الذين ضحوا بأعز مايملكون من أجل الإنعتاق والتحرر من الإحتلال والعبودية واسترجاع السيادة الوطنية. هذه الوديعة سيواصل أبناء الجيش الوطني الشعبي الحفاظ عليها وترقيتها. والحرص على تسليمها كاملة غير منقوصة للأجيال القادمة.

وأضاف الفريق أول شنقريحة، أن أعظم الرهانات التي تستحق بذل الجهد من أجل ضمان كسبها هي حفظ استقلال الجزائر وتثبيت أسس سيادتها الوطنية. وسلامتها الترابية والمحافظة على قوة ومتانة وحدة شعبها. في عالم يعيش على وقع تحديات كبرى ومتغيرات غير مأمونة الجانب. تقف ورائها أطراف دولية تعمل على إعادة تشكيل خريطة العالم وفقا لأهدافها ومصالحها. وهو ما يدركه الجزائريون شعبا وجيشا وهم مصممون على البقاء دائما صفا واحدا وحصنا منيعا لكل من يتربص السوء بالوطن الذي ستبقى مصلحته العليا على الدوام تسمو فوق كل اعتبار.

كما أكد الفريق على الرابطة القوية النابضة بالحياة التي تشد الشعب الجزائري. لجيشه والتي صنعت انتصارات الجزائر في الماضي وتصنعها اليوم وستصنع انتصاراتها في المستقبل. كذلك وهو رباط مقدس يستمد قدسيته المباركة من خصوصية الشعب الجزائري وميزات تاريخنا المجيد ومن تضحيات الشهداء عبر العقود. كما أن الأزمة الرابطة المقدسة تشكل قاطرة بناء الجزائر الجديدة لا طالما حلم بها شهدائنا الأبرار ويتطلع إليها أبناء اليوم جزائر قوية وآمنة مزدهرة ومتطورة. سيدة في قراراتها ويشارك في مؤسساتها كل أبنائها للمصلحة العليا للوطن والصدق والولاء.