شنقريحة: “انجاز الخضر سمح للجزائرين بتقديم رد صريح على أعداء الأمس واليوم”

وجّه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الأحد، رسالة جديدة. كما ثمن من خلالها تتويج المنتخب الوطني بكأس العرب.

وصرح الفريق شنقريحة، على هامش مراسم تنصيب اللواء عبد العزيز هوام، قائد لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم، خلفا للواء عمار عمراني.

“أتقدم مجددا باسمي الخاص، وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأزكى آيات الشكر والعرفان لكافة أعضاء الفريق الوطني لكرة القدم”. كما تابع “وطاقمه الفني، على الروح الوطنية الفياضة التي أبدوها خلال منافسة كأس العرب”.

وأضاف الفريق شنقريحة “برهن أعضاء الفريق الوطني لكرة القدم، وطاقمه الفني”. “أن إرادة الإنسان الجزائري لا تقهر ولا تؤمن بالمستحيل”.

كما أردف الفريق شنقريحة “هذا الانجاز الرياضي التاريخي، بمثابة الهدية الثمينة التي وفق محاربو الصحراء في تقديمها لوطنهم”. و”شعبهم في نهاية هذا العام الحافل بالأحداث والإنجازات”.

وتابع الفريق شنقريحة: “لقد كان تتويج المنتخب الوطني لكرة القدم بكأس العرب قبل أيام قليلة”. “فرصة سانحة للتعبير عن الروح الوطنية المتأججة التي تسكن قلوب الملايين من الشعب الجزائري”. “التي خرجت تحتفل في المدن والأرياف بهذا التتويج المستحق”.

وأضاف: “في هذه المناسبة أثبت الشعب الأبي معدنه الأصيل والنقي، وتقديسه لرموزه الخالدة، ووفائه لرسالة الملايين من الشهداء الأبرار”.

وختم الفريق السعيد شنقريحة: “هذا رد قوي وصريح على أعداء الأمس واليوم، وعلى كل من يحاول التشكيك في وحدة هذا الشعب، وغيرته الكبيرة على وطنه”.