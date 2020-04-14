شنقريحة: بلادنا اتخذت جملة من الإجراءات الإحترازية والوقائية منذ الأيام الأولى

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء شنقريحة السعيد، أن “بلادنا اتخذت، بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، جملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ الأيام الأولى، من ظهور الحالات الأولى من الوباء”.

وقال اللواء شنقريحة، اليوم الثلاثاء خلال زيارته للناحية العسكرية الثانية، “أن هذه الإجراءات الحكيمة، التي اتخذتها القيادة العليا للبلاد، ما كان لها أن تنجح وتثمر في الميدان، لولا تفهم شعبنا الواعي، وصبره عند المحن والملمات”.

مضيفا في السياق ذاته “أن الشعب وقف كما عودنا دوما، وقفة رجل واحد، مساندا ومدعما لدولته، ومتضامنا مع إخوانه المحتاجين، في هبة تضامنية تاريخية “.