شنقريحة: تعزيز علاقات التعاون في مجالي الأمن والدفاع مع أمريكا

أشاد الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. بما يميز علاقات التعاون العسكرية “الجزائرية الأمريكية” التي تقوم على العقلانية والحوار البنّاء والهادف الرامي إلى تعزيز شراكة مستديمة.

وأضاف الفريق أوّل شنقريحة خلال استقباله اليوم الأربعاء قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا “أفريكوم”. الفريق أول مايكل لانغلي، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي. “لا يفوتنا أن نتقدم لكم وللشعب الأمريكي الصديق بتهانينا الحارة على إثر تنصيب الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب. حيت نتطلع لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات والقطاعات بما في ذلك الدفاع والأمن”.

كما تابع يقول الفريق أول شنقريحة:”يسعدني أن أرحب بكم في الجزائر مغتنما هذه الفرصة لأعبر لكم عن أصدق التمنيات بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة. التي نرجو أن يتحقق فيها كل ما نتطلع إليه من نجاحات وأمن وسلم ورخاء في العالم”.

وأكد الفريق أول شنقريحة أن الشراكة بين البليدين تشهد حاليا ديناميكية إيجابية في شتى المجالات بما فيها مجالي الدفاع والأمن، حيث تعكس هذه الديناميكية إرادتنا على الارتقاء بهذه الشراكة إلى أعلى المستويات بما يخدم مصالح البلدين.

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