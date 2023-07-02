شنقريحة: رهان الجودة أصبح حتمية لمسايرة وتيرة تطور العلوم العسكرية والدراسات الاستراتيجية

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأحد، على مراسم حفل تخرج الدفعة الـ 16 لدورة الدراسات العليا الحربية.

وجدد الفريق أول السعيد شنقريحة في كلمته التوجيهية أمام الإطارات والضباط الدارسين تهانيه الخالصة لهم. وللشعب الجزائري قاطبة بمناسبتي عيد الأضحى وعيد الإستقلال الوطني.

كما أبرز الفريف أول السعيد شنقريحة الاهتمام والرعاية التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. لقطاع التكوين بمختلف مستوياته وتخصصاته وفي مقدمتها المدرسة العليا الحربية.

مشددا على أن رهان الجودة أصبح حتمية لامناص منها في سبيل مسايرة وتيرة التطور المتسارع الذي تعرفه العلوم العسكرية والدراسات الاستراتيجية.