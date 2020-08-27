شنقريحة: سنعيد الإعتبار إلى البحرية الجزائرية قوة المتوسط في تاريخنا المجيد

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السعيد شنڨريحة، بأن أبعاد مساعي القيادة العليا، لا ترمي فقط إلى الرفع من القدرات القتالية والعملياتية لقواتنا البحرية، وإنما إلى إعادة الاعتبار للبحرية الجزائرية.

وخلال اليوم الثاني من زيارة الفريق إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، التقى الفريق بإطارات وأفراد الواجهة البحرية الغربية، أين ألقى كلمة توجيهية، بُثت إلى جميع وحدات القوات البحرية، عبر تقنية التخاطب المرئي عن بعد.

وأكد الفريق أن تنفيذ مثل هذا التمرين البحري بالرمي على أهداف بحرية سطحية، يعد بمثابة الاختبار الحقيقي والجدي لأنظمة الأسلحة لهذه السفينة قاذفة الصواريخ، كما اعـتـبـر نـتـائجه، مشجعة ومتجاوبة تماما مع الأهداف المسطرة.

وأضاف الفريق “إن الأهداف النبيلة، التي تثابرون اليوم من أجل تجسيدها، تستحق منكم فعلا هذا العناء وهذه الجهود المضنية، وإنني إذ أحيي الجميع على مشاركتهم في إجراء هذا التمرين البحري، كل في موقع مسؤوليته وحدود صلاحياته، فإنني أعـتـبـر نـتـائجه الأولية، مشجعة ومتجاوبة تماما مع ما كنا نصبو إليه، وهو ما من شأنه أن يكون محفزا قويا، على البحث الدائم على تنمية المهارات، وصقل الكفاءات، وتوظيف التجارب والخبرات المكتسبة، خلال هذا التمرين البحري، وجعل ثماره نقلة نوعية أخرى نحو الأحسن”.

وذكر شنقريحة أن أبعاد السعي الحثيث، والجهود المكثفة والمتواصلة، المبذولة من لدن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، لا ترمي فقط إلى الرفع من القدرات القتالية والعملياتية لقواتنا البحرية، باعتبارها رمزا أكيدا من رموز القدرة على حماية المياه الإقليمية بسواحلها الممتدة.

وأضاف “كما يعلم الجميع، على طول 1200 كلم، قلت إن هذه الجهود لا ترمي إلى تحقيق ذلك فقط، وإنما تهدف أيضا، إلى إعادة الاعتبار إلى البحرية الجزائرية، التي عاشت فترة ذهبية في تاريخنا المجيد، وكانت تمثل دون منازع سيدة البحار الأولى، وقوة يحسب لها ألف حساب في البحر الأبيض المتوسط”.

وقال رئيس أركان الجيش “كما أن هذا الماضي التليد، يمثل بحق مصدرا من مصادر الاعتزاز، وباعثا قويا من بواعث الإصرار، على وضع القوات البحرية، على المسار الصحيح، وجعلها قوة رادعة فعلية، تتماشى سمعتها مع سمعة الجزائر المستقلة، ذات الجذور الثورية العريقة، وتنسجم قدرتها القتالية والعملياتية مع مختلف الرهانات والتحديات الطارئة، التي أصبح يعج بها عالمنا اليوم، وتتوافق بالأساس مع المهام الدستورية الموكلة إليها، ضمن قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني”.

فتحقيقا لهذه الغاية النبيلة -يضيف الفريق- تم الاهتمام بالقوات البحرية، ومنحتها القيادة العليا ما تستحق من العناية والرعاية، سواء من الجانب التجهيزي وتوفير كل أنواع وأشكال العتاد المتطور، أو من ناحية توفير العنصر البشري الكفء، أو فيما يتعلق بالجانب المنشآتي.

وفي ختام اللقاء استمع الفريق إلى تدخلات إطارات وأفراد القوات البحرية، الذين عبروا عن استعدادهم الدائم لرفع كافة التحديات ورفع كل الرهانات، في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد والحفاظ على السيادة الوطنية.