شنقريحة لرئيس الجمهورية: لقد رسمتم معالم واضحة لجزائر جديدة وواعدة

وجاء في الكلمة “نشكركم سيادة الرئيس على إشرافكم على تقليد الرتب وإسداء الأوسمة. وهي مناسبة طيبة حرصتم على أن تجعلوا منها في الزمان والمكان رمزية قوية وسنة حميدة. تترصع بها تقاليد وطننا الغالي ومؤسساتنا العسكرية. وهي مناسبة يحصد بها التقليد في الرتب والتكريم بالأوسمة .عرفانا لهم وتقديرا لجهودهم وتثمينا لمبادراتهم على خدمة جيشهم ووطنهم في ظل الجزائر الجديدة. التي رسمتهم معالمها الواضحة والواعدة”.

وأضاف الفريق شنقريحة “يأتي تنظيم الحفل في غمرة الاحتفال بواحدة من محطات تاريخنا المشرق الذكرى 59 لعيد الاستقلال الوطني. وهي الذكرى التي تزرع في نفوسنا وأذهاننا معاني النصر المبين. وتبعث فينا مشاعر الفخر والاعتزاز لأمجادنا وبطولات الرعيل الأول من جيل نوفمبر الخالد. وهي مناسبة عزيزة نؤدي من خلالها واجب العرفان والوفاء والتقدير لأبطال الجزائر الذين صنعوا الوديعة. وحافظوا على العهد. ونستلهم منها العبر والقيم السامية التي طبعت شخصيتنا ومسيرتنا المظفرة. التي ينبغي علينا جميعا التمسك بها ومواصلة العمل على تجسيدها”.