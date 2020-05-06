شنقريحة: نجاح المهام يرتبط بالتقيد الصارم والمتواصل بكافة التعليمات والتوجيهات واللوائح

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللّواء السعيد شنڤريحة، بأن نجاح المهام، يرتبط كثيرا بضرورة التقيد الصارم والمتواصل، بكافة التعليمات، والتوجيهات واللوائح التي أصدرها تباعا، وبما تستوجبه خصائص وطبيعة المنطقة.

وفي اليوم الثالث من زيارة شنقريحة إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار، ترأس رئيس أركان الجيش الوطني بالنيابة اجتماع عمل بمقر القيادة الجهوية، وتفقد وحدات الفرقة الأربعون مشاة ميكانيكية.

وأكد شنقريحة على الأهمية الحيوية التي تكتسيها هذه الناحية العسكرية، والدور الفعال الذي تقوم به وحداتها المنتشرة على طول الشريط الحدودي لإقليم الاختصاص في تأمين البلاد من كل التهديدات والآفات.

وتحدث رئيس أركان الجيش بالنيابة، عن مجازر 8 ماي 1945، والتي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق الجزائريين.

وقال شنقريحة “كما نلتقي ونحن على أبواب إحياء ذكرى مجازر الثامن ماي 1945، هذه الذكرى التي ستبقى راسخة في أذهان الأجيال التي لن تنسى أبدا أبشع المجازر التي ارتكبت في حق البشرية في القرن العشرين، فكانت محطة حافلة في تاريخ الجزائر ودرسا استوعبه الشعب الجزائري للدخول في مرحلة الكفاح المسلح من أجل استرجاع حريته واستقلاله”.

ودعا رئيس أركان الجيش بالنيابة الفرقة الأربعون مشاة ميكانيكية، وكافة الوحدات القتالية، العاملة على مستوى الناحية العسكرية الثالثة، مواصلة الجهود المثابرة والمخلصة، وبذهنية واعية، ومدركة لأبعاد المهام الدستورية العظيمة الموكلة للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني.

وقام صبيحة اليوم، وبمدخل مقر قيادة الناحية، وقف اللّواء وقفة ترحم على روح الشهيد البطل “مصطفى بن بولعيد” الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه.

حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المُخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأطهار.

قبل ذلك، قام اللّواء مرفوقا باللّواء مصطفى اسماعلي، قائد الناحية العسكرية الثالثة مساء أمس بزيارة القطاع العملياتي الأوسط برج العقيد لطفي.

وتابع اللّواء عرضا شاملا قدمه قائد القطاع، ثم ألقى بعدها كلمة توجيهية أمام إطارات وأفراد القطاع.

وأكد شنقريحة أن من بين الأهداف التي يلح شخصيا على بلوغها، هي ضرورة المساهمة بفعالية، في الرفع المطرد لمنحنى التحضير القتالي، والتحسين المستمر للمعارف والمهارات للإطارات والمستخدمين، والعمل دون هوادة وبتفان شديد من أجل المحافظة على هذا المكسب الذي لا يقدر بثمن، المتمثل في الجاهزية الدائمة لقوام المعركة للجيش الوطني الشعبي.

كما قام بتفتيش بعض وحدات هذا القطاع.