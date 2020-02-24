شنقريحة يبحث مع مسؤولين سامين في الإمارات تطوير العلاقات بين البلدين

أُستقبل اللّواء السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اليوم الإثنين، من قبل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، حضر هذا اللقاء، والذي أقيم في اليوم الثاني من زيارة اللواء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، عن الجانب الإماراتي، صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء.

بالإضافة إلى حضور، محمد أحمد البواردي كاتب الدولة بالإمارات لشؤون الدفاع، واللواء فارس المزروعي وزير الدولة مستشار الشؤون الرئاسية لدولة الإمارات.

وعن الجانب الجزائري، حضر اللقاء، سفير الجزائر بأبوظبي والوفد المرافق للواء.

وأبلغ شنقريحة في اللقاء، تحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتمنياته للشعب الإماراتي الشقيق مزيدا من التطور والرقي، وحرصه على تطوير العلاقات الثنائية بين الشعبين والبلدين.

كما طلب ولي عهد أبوظبي من اللّواء، تبليغ تحياته إلى رئيس الجمهورية، متمنيا للجزائر وشعبها كل النجاح والتوفيق واستعداده الكامل لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، لتشمل مختلف القطاعات والمجالات.

وواصل اللواء زيارته إلى مختلف أجنحة المعرض، أين اطلع على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة في مجال الأنظمة غير المأهولة والطائرات دون طيار.