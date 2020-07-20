شنقريحة يترأس حفل تسليم جائزة الجيش لأفضل عمل علمي وثقافي وإعلامي

يترأس الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، حفل تسليم جائزة الجيش لافضل عمل علمي وثقافي واعلامي لسنة 2020.

وتتم مراسم هذا الحفل، بالنادي الوطني للجيش في بني مسوس بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، حضر هذا الحفل كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات وقائد الدرك الوطني، وقائد الناحية العسكرية الأولى ورؤساء الدوائر والمديرون المركزيون ورؤساء المصالح المركزية.

بالإضافة إلى أعضاء لجنة جائزة الجيش الوطني الشعبي وأعضاء لجان التحكيم من أساتذة عسكريين ومدنيين، وكذا قادة الهياكل التي ينتمي اليها المتوجون بالجائزة.

وافتتحت مراسم حفل تسليم الجائزة، بكلمة للفريق، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قدم من خلالها تهانيه الخالصة للفائزين، مثمنا بالمناسبة التطور الذي عرفته جائزة الجيش الوطني الشعبي منذ تأسيسها، والذي يبرز من خلال درجة التنظيم، والاستغلال الأمثل للمهارات والمواهب.

وأورد الفريق: “إن التطور الذي عرفته جائزة الجيش الوطني الشعبي منذ تأسيسها، من خلال درجة التنظيم، والاستغلال الأمثل للمهارات والمواهب، جعل منها فضاء رحبا وحيويا يدفع مستخدمي الجيش الوطني الشعبي إلى التنافس في مجال البحث العلمي والسعي الدؤوب للارتقاء والتميز”.

وأضاف رئيس أركان الجيش: “إن ذلك، يتضح جليا من خلال عدد المشاركين فيها، وكذا التتويجات المستحقة والتكريمات التي تمنح للفائزين”.

وتابع الفريق: “وبذلك اكتسبت هذه الجائزة صفة التقليد العسكري الرّاسخ في مؤسستنا، الذي يطبعه الاهتمام الجاد واللامحدود بكل عمل ينهل من مورد العلم والمعرفة يتدعم به الجيش الوطني الشعبي، و بما يعود على وطننا بالرقي و الازدهار”.